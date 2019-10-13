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Путін заявив, що гонка озброєнь торкнеться РФ "найменше"

Новини » Політика    13.10.2019 - 21:26
Путін заявив, що гонка озброєнь торкнеться РФ "найменше"
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

За його словами, у РФ є ексклюзивні зброю, якої немає у інших країн

Президент Росії Володимир Путін заявив, що гонка озброєнь торкнеться його країну в найменшій мірі, однак, за його словами, РФ володіє ексклюзивною зброєю, якої немає у інших країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Al Arabiya, Sky Nеws Arabia.

"Не хотілося б (холодної війни, - ред). У всякому разі, Росію це торкнеться в найменшій мірі, тому що, як я вже сказав, перспективні види озброєнь, абсолютно ексклюзивні, яких поки немає ні у кого в світі, у нас є", - заявив Путін.

За словами Путіна, Росія знаходиться на сьомому місці за витратами на оборону, поступаючись США, Саудівської Аравії, Китаю, Великобританії, Франції, Японії, і володіє зброєю, якої немає у інших країн.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що допускає нову гонку озброєнь після виходу Сполучених Штатів Америки з ракетного договору. Путін доручив Міноборони, МЗС Росії, а також Службі зовнішньої розвідки спостерігати за подальшими кроками США по розробці, виробництву та розміщення ракет середньої і меншої дальності.

2 серпня договір між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією про ліквідацію ракет середньої і малої дальності припинив діяти.

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