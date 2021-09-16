Путин объяснил свой уход на самоизоляцию
Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил свой уход на самоизоляцию. В его окружении несколько десятков человек заразились коронавирусом.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
Он сообщил, что вынужден в последний момент отменить свой визит в Душанбе.
"Мне очень жаль, но это связано с тем, что в моем ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом... Это не один, не два, а несколько десятков человек", - заявил Путин.
Президент РФ сообщил, что собирается соблюдать режим самоизоляции несколько дней.
"Теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", - сказал российский лидер.
Напомним, Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября.