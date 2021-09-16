Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил свой уход на самоизоляцию. В его окружении несколько десятков человек заразились коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ТАСС .

Он сообщил, что вынужден в последний момент отменить свой визит в Душанбе.

"Мне очень жаль, но это связано с тем, что в моем ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом... Это не один, не два, а несколько десятков человек", - заявил Путин.

Президент РФ сообщил, что собирается соблюдать режим самоизоляции несколько дней.

"Теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", - сказал российский лидер.