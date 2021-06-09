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Путін звинуватив Україну в небажанні виконувати Мінські угоди

Автор: РБК-Україна

Президент Російської Федерації Володимир Путін звинуватив Україну в не бажанні виконувати Мінські угоди. Оскільки Київ не хоче проводити переговори з "владою ЛНР і ДНР".

Про це Путін заявив в інтерв'ю телеканалу " Росія 24".

"Бажання виконувати Мінські угоди у Києва немає", - заявив він.

Нагадаємо, напередодні глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що зустрічі групи необхідно замість Білорусі перенести в нейтральну країну. На його думку, це може бути Швейцарія або Фінляндія.

Раніше Путін заявляв, що питання про перенесення засідань ТКГ з Мінська нібито є спробою України ухилитися від врегулювання на Донбасі і"поховати Мінські угоди".

Зазначимо, раніше Кравчук заявив, що зустріч глав США і Росії вплине на переговорний процес щодо Донбасу в нормандському форматі і ТКГ. Лідери цих країн обговорюватимуть українське питання.

Як писало РБК-Україна, глава української делегації в Тристоронній контактній групі також вважає, що перенесення переговорів з Білорусі дозволив би змінити формат ТКГ. На його думку, переговорний процес в ТКГ міг би вийти на рівень посадових осіб.

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Новини України Володимир ПутінРосійська Федераціямінські угоди