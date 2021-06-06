Кравчук назвав ще одне можливе місце зустрічей ТКГ замість Білорусі

Глава української делегації у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук переконаний, що зустрічі групи необхідно замість Білорусі перенести до нейтральної країни. На його думку, це може бути Швейцарія чи Фінляндія.

"На мою думку, треба було б перенести (переговори ТКГ, - ред.) у нейтральну країну. Ну скажімо, у Швейцарію чи Фінляндію. Можна перенести і туди, де приймалася Будапештська угода про без'ядерний статус України. Можливо б це був місточок до того, аби поєднати майбутні перемовини з прийнятим документом про без'ядерний статус", - сказав глава української делегації у ТКГ.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що зустріч глав США і Росії вплине на переговорний процес по Донбасу в нормандському форматі і ТКГ. Лідери цих країн будуть обговорювати українське питання.

Як писало РБК-Україна, глава української делегації у тристоронній контактній групі також вважає, що перенесення переговорів з Білорусі дозволило б змінити формат ТКГ. На його думку, переговорний процес у ТКГ міг би вийти на рівень посадових осіб.