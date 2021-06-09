ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Путін звинуватив Україну в небажанні виконувати Мінські угоди

Новость на русском →
Москва, Середа 09 червня 2021 20:39
Путін звинуватив Україну в небажанні виконувати Мінські угоди Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент Російської Федерації Володимир Путін звинуватив Україну в не бажанні виконувати Мінські угоди. Оскільки Київ не хоче проводити переговори з "владою ЛНР і ДНР".

Про це Путін заявив в інтерв'ю телеканалу " Росія 24".

"Бажання виконувати Мінські угоди у Києва немає", - заявив він.

Нагадаємо, напередодні глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що зустрічі групи необхідно замість Білорусі перенести в нейтральну країну. На його думку, це може бути Швейцарія або Фінляндія.

Раніше Путін заявляв, що питання про перенесення засідань ТКГ з Мінська нібито є спробою України ухилитися від врегулювання на Донбасі і"поховати Мінські угоди".

Зазначимо, раніше Кравчук заявив, що зустріч глав США і Росії вплине на переговорний процес щодо Донбасу в нормандському форматі і ТКГ. Лідери цих країн обговорюватимуть українське питання.

Як писало РБК-Україна, глава української делегації в Тристоронній контактній групі також вважає, що перенесення переговорів з Білорусі дозволив би змінити формат ТКГ. На його думку, переговорний процес в ТКГ міг би вийти на рівень посадових осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін Російська Федерація мінські угоди
NEWS
Кулеба - Німеччині: якщо будете діяти як з Білоруссю, то Росія забереться з Донбасу
Кулеба - Німеччині: якщо будете діяти як з Білоруссю, то Росія забереться з Донбасу
DAILY
Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна