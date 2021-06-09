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Путин обвинил Украину в нежелании выполнять минские соглашения

Новина українською →
Москва, Среда 09 июня 2021 20:39
Путин обвинил Украину в нежелании выполнять минские соглашения Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Российской Федерации Владимир Путин обвинил Украину в не желании выполнять минские соглашения. Поскольку Киев не хочет проводить переговоры с "властями ЛНР и ДНР".

Об этом Путин заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Желания исполнять минские соглашения у Киева нет", - заявил он.

Напомним, накануне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что встречи группы необходимо вместо Беларуси перенести в нейтральную страну. По его мнению, это может быть Швейцария или Финляндия.

Ранее Путин заявлял, что вопрос о переносе заседаний ТКГ из Минска якобы является попыткой Украины уклониться от урегулирования на Донбассе и "похоронить минские соглашения".

Отметим, ранее Кравчук заявил, что встреча глав США и России повлияет на переговорный процесс по Донбассу в нормандском формате и ТКГ. Лидеры этих стран будут обсуждать украинский вопрос.

Как писало РБК-Украина, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе также считает, что перенос переговоров из Беларуси позволил бы изменить формат ТКГ. По его мнению, переговорный процесс в ТКГ мог бы выйти на уровень должностных лиц.

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Новости Украины Политика Владимир Путин Российская Федерация минские соглашения
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