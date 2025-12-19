Путин "обещает" не бить вглубь Украины в день выборов, но есть нюанс

Путин упомянул, что Украина считает необходимым, чтобы на время выборов США обеспечили безопасность для украинцев.

Диктатор похвастался, что он "проводил и президенсткие, и муниципальные, и региональные "выборы" после начала полномасштабного вторжения в Украину, и России "никто не обеспечил безопасность".

"Тем не менее, мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах в Украине, хотя-бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования", - сказал он.

Но, по словам главы Кремля, есть вопрос, "мимо которого нельзя пройти". На "территории России" якобы проживают миллионы граждан Украины. Из них от 5 до 10 миллинов "имеют права голоса", утверждает диктатор.

"Если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации", - добавил Путин.

Он нафантазировал, что есть еще "много других вопросов, которые требуют кропотливого исследователя".

"Согласен с тем, что власть в Украине в конце концов должна стать легитимной. А без проведения выборов это невозможно", - заявил Путин.