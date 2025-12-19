Путин "обещает" не бить вглубь Украины в день выборов, но есть нюанс

Российский диктатор Владимир Путин якобы готов к тому, чтобы приостановить удары вглубь Украины в день выборов. Но он выдвинул для этого свои требования.
Как передает РБК-Украина, об этом глава Кремля заявил во время общения с журналистами.
Путин упомянул, что Украина считает необходимым, чтобы на время выборов США обеспечили безопасность для украинцев.
Диктатор похвастался, что он "проводил и президенсткие, и муниципальные, и региональные "выборы" после начала полномасштабного вторжения в Украину, и России "никто не обеспечил безопасность".
"Тем не менее, мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах в Украине, хотя-бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования", - сказал он.
Но, по словам главы Кремля, есть вопрос, "мимо которого нельзя пройти". На "территории России" якобы проживают миллионы граждан Украины. Из них от 5 до 10 миллинов "имеют права голоса", утверждает диктатор.
"Если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации", - добавил Путин.
Он нафантазировал, что есть еще "много других вопросов, которые требуют кропотливого исследователя".
"Согласен с тем, что власть в Украине в конце концов должна стать легитимной. А без проведения выборов это невозможно", - заявил Путин.
Напомним, вопрос проведения выборов в Украине поднял президент США Дональд Трамп. Он считает, что в стране уже якобы нет демократии, если там долго не проводили выборы.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он готов идти на выборы. Но для этого западные союзники должны обеспечить безопасность, а украинские народные депутаты - подготовить для этого законодательную основу, поскольку выборы в условиях военного положения в стране запрещены.
Чуть позже глава украинского государства во время выступления перед лидерами стран "коалиции решительных" заявил, что для выборов необходимо установить режим прекращения огня как минимум на период избирательного процесса и голосования.
