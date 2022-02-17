ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна не вестиме прямі переговори з бойовиками, - Зеленський

Новость на русском →
Україна, Четвер 17 лютого 2022 16:09
Україна не вестиме прямі переговори з бойовиками, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

Президент України Володимир Зеленський виключив прямі переговори української влади з проросійськими бойовиками. Як пояснив президент, такі переговори просто безглузді.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ні, не підемо. Це безглуздо", - відповів Зеленський на питання, чи піде Україна на прямі переговори з бойовиками з ОРДЛО.

Як пояснив президент, бойовики нічого не вирішують у питаннях політики.

"Просто вони нічого не вирішують. Навіщо на це витрачати час? Вони можуть стрельнути, і в дитячий сад потрапити, в школу.... Ось це вони вирішують", - резюмував він.

Зеленський зазначив, що з бойовиками можна вирішувати лише питання обміну полонених, а політичні питання вирішуються лише через Росію. Саме тому, за його словами, Кремль і вимагає прямого діалогу з так званими "ЛДНР".

"І тому Росія порушує питання про те, щоб виставити їх суб'єктами. Але насправді це неможливо, це затягування процесу. Росіяни знають, що ми не хочемо з ними розмовляти, бо вони нічого не вирішують. А навіщо ви нам когось відправляєте посередниками? Давайте говорити з вами - у нас же немає упереджень щодо вас", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський виступає за прямі переговори з Росією. Він хоче провести зустріч з російським президентом Володимиром Путіним.

Як писало РБК-Україна, Зеленський попросив Італію організувати переговори з Путіним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ОРДЛО Бойовики на Донбасі
NEWS
Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається
Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається
DAILY
Володимир Зеленський: Проходячи шлях до НАТО, Україна повинна отримати систему гарантій
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Володимир Зеленський: Проходячи шлях до НАТО, Україна повинна отримати систему гарантій