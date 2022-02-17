Україна не вестиме прямі переговори з бойовиками, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський виключив прямі переговори української влади з проросійськими бойовиками. Як пояснив президент, такі переговори просто безглузді.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"Ні, не підемо. Це безглуздо", - відповів Зеленський на питання, чи піде Україна на прямі переговори з бойовиками з ОРДЛО.
Як пояснив президент, бойовики нічого не вирішують у питаннях політики.
"Просто вони нічого не вирішують. Навіщо на це витрачати час? Вони можуть стрельнути, і в дитячий сад потрапити, в школу.... Ось це вони вирішують", - резюмував він.
Зеленський зазначив, що з бойовиками можна вирішувати лише питання обміну полонених, а політичні питання вирішуються лише через Росію. Саме тому, за його словами, Кремль і вимагає прямого діалогу з так званими "ЛДНР".
"І тому Росія порушує питання про те, щоб виставити їх суб'єктами. Але насправді це неможливо, це затягування процесу. Росіяни знають, що ми не хочемо з ними розмовляти, бо вони нічого не вирішують. А навіщо ви нам когось відправляєте посередниками? Давайте говорити з вами - у нас же немає упереджень щодо вас", - додав президент.
Нагадаємо, Зеленський виступає за прямі переговори з Росією. Він хоче провести зустріч з російським президентом Володимиром Путіним.
Як писало РБК-Україна, Зеленський попросив Італію організувати переговори з Путіним.