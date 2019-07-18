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Путін назвав умову повноцінного врегулювання ситуації на Донбасі

Новини » Політика    18.07.2019 - 17:09
Путін назвав умову повноцінного врегулювання ситуації на Донбасі
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Врегулювання ситуації на Донбасі можливо при прямому контакті влади України з представниками "ЛНР" і "ДНР"

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що повноцінне врегулювання ситуації на південному сході України можливо тільки при прямому контакті української влади з представниками "ЛНР" і "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Російський лідер також додав, що Росія готова підтримати будь-які політичні сили в Україні, які готові до відновлення повноформатних відносин з РФ.

"Єдине, на що хотів би звернути увагу, - це на те, що ви зараз самі сказали: повноцінне врегулювання на південно-сході, на Донбасі можливе виключно в разі прямого контакту офіційної київської влади з представниками цих республік", - заявив Володимир Путін під час зустрічі з головою політради української партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство в спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України.

Раніше президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову, в ході якого обговорили питання врегулювання конфлікту на південному сході України і спільної роботи по поверненню утримуваних з обох сторін осіб.

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