Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации на Донбассе

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Урегулирование ситуации на Донбассе возможно при прямом контакте властей Украины с представителями "ЛНР" и "ДНР"

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте украинской власти с представителями "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Российский лидер также добавил, что Россия готова поддержать любые политические силы в Украине, которые готовы к восстановлению полноформатных отношений с РФ.

"Единственное, на что хотел бы обратить внимание, - это на то, что вы сейчас сами сказали: полноценное урегулирование на юго-востоке, на Донбассе возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями этих республик", - заявил Владимир Путин во время встречи с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.