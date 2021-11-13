Путін назвав "алармістськими заявами" публікації про вторгнення в Україну

Президент Росії Володимир Путін вважає "алармістськими заявами" публікації західних ЗМІ про загрозу вторгнення до України. Він також заявив, що поки не бачив їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Я ось цих алармістських заяв не бачив, правда, поки. Але виходжу з того, що так воно і є, те, що ви сказали", - відповів Путін в інтерв'ю ВГТРК на прохання ведучого прокоментувати публікації західних ЗМІ.