Путін назвав "алармістськими заявами" публікації про вторгнення в Україну
Президент Росії Володимир Путін вважає "алармістськими заявами" публікації західних ЗМІ про загрозу вторгнення до України. Він також заявив, що поки не бачив їх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Я ось цих алармістських заяв не бачив, правда, поки. Але виходжу з того, що так воно і є, те, що ви сказали", - відповів Путін в інтерв'ю ВГТРК на прохання ведучого прокоментувати публікації західних ЗМІ.
Нагадаємо, раніше американське видання Bloomberg опублікувало матеріал, в якому стверджується, що США попередили Євросоюз про загрозу військового наступу Росії на Україну.
Але як заявив заступник голови Офісу президента України Роман Машовець, Збройні сили Російської Федерації постійно тримають потужне наступальне угруповання біля українських кордонів.