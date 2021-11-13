Путин назвал "алармистскими заявлениями" публикации о вторжении в Украину

Президент России Владимир Путин считает "алармистскими заявлениями" публикации западных СМИ об угрозе вторжения в Украину. Он также заявил, что пока не видел их.

"Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока. Но исхожу из того, что так оно и есть, то, что вы сказали", - ответил Путин в интервью ВГТРК на просьбу ведущего прокомментировать публикации западных СМИ.