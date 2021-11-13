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Путин назвал "алармистскими заявлениями" публикации о вторжении в Украину

Новина українською →
Москва, Суббота 13 ноября 2021 11:29
Путин назвал "алармистскими заявлениями" публикации о вторжении в Украину Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

Президент России Владимир Путин считает "алармистскими заявлениями" публикации западных СМИ об угрозе вторжения в Украину. Он также заявил, что пока не видел их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока. Но исхожу из того, что так оно и есть, то, что вы сказали", - ответил Путин в интервью ВГТРК на просьбу ведущего прокомментировать публикации западных СМИ.

Напомним, ранее американское издание Bloomberg опубликовало материал, в котором утверждается, что США предупредили Евросоюз об угрозе военного наступления России на Украину.

Но как заявил замглавы Офиса президента Украины Роман Машовец, Вооруженные силы Российской Федерации постоянно держат мощную наступательную группировку возле украинских границ.

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