Путін призначив Медведєва на спеціально створену посаду

Фото: Дмитро Медведєв (government.ru)

Медведєв став заступником голови Радбезу Росії

Президент Росії Володимир Путін призначив колишнього прем'єра Дмитра Медведєва заступником голови Ради безпеки РФ. Про це пишуть російські ЗМІ.

Повідомляється, що Путін підписав укази, якими ввів нову посаду заступника голови Радбезу і призначив на неї Медведєва. Також повідомляється, що на сайті Кремля вже з'явилися ці документи.

Нагадаємо, вчора Медведєв оголосив про відставку свого уряду. Заяву про відставку він зробив на зустрічі з Путіним після його звернення до Федеральних зборів, в якому він заявив про необхідність внесення змін в російську конституцію.

"У цьому контексті, очевидно, що ми, як уряд Російської Федерації, повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення, і в цих умовах я вважаю правильним відповідно до статті 117 Конституції РФ, щоб уряд Російської Федерації в нинішньому складі подав у відставку", - зазначив Медведєв.

Сьогодні Державна дума дозволила Путіну призначити Михайла Мішустіна новим прем'єр-міністром. До цього чиновник займав пост глави Федеральної податкової служби.