ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Держдума РФ дозволила Путіну призначити нового прем'єра

Новини » Політика     16.01.2020 - 14:43
Держдума РФ дозволила Путіну призначити нового прем'єра
Фото: Михайло Мішустін (з відкритих джерел)

Російський парламент погодився з кандидатурою Михайла Мішустіна

Державна дума Російської Федерації дозволила президенту Володимиру Путіну призначити Михайла Мішустіна новим прем'єр-міністром. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні Державна дума дала згоду Путіну на призначення Мішустіна прем'єр-міністром Росії. За це рішення проголосували 383 депутати, проти голосів не було, утримався 41 депутат.

Нагадаємо, вчора Путін вніс до Держдуми кандидатуру Мішустіна на посаду прем'єр-міністра. Також повідомлялося, що сам претендент погодився очолити уряд.

Зміна російського прем'єра відбулася після виступу Путіна перед Федеральними зборами. Серед іншого, він заявив про необхідність внесення ряду змін до Конституції Росії, які посилюють роль парламенту у формуванні уряду.

Після цього прем'єр-міністр Дмитро Медведєв оголосив про відставку свого уряду, а Путін запропонував йому пост заступника голови Ради безпеки РФ. Медведєв заявляв, що пропоновані зміни до Конституції "внесуть суттєві зміни у баланс влади".

Макрон не вважає війну на Донбасі перешкодою відносин з Росією
Новини України Володимир ПутінДержавна дума РФРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся