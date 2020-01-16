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Путин назначил Медведева на специально созданную должность

Новости » Общество     16.01.2020 - 15:27
Путин назначил Медведева на специально созданную должность
Фото: Дмитрий Медведев (government.ru)

Медведев стал замглавы Совбеза России

Президент России Владимир Путин назначил бывшего премьера Дмитрия Медведева замглавы Совета безопасности РФ. Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что Путин подписал указы, которыми ввел новую должность замглавы Совбеза и назначил на нее Медведева. Также сообщается, что на сайте Кремля уже появились эти документы.

Напомним, вчера Медведев объявил об отставке своего правительства. Заявление об отставке он сделал на встрече с Путиным после его обращения Федеральному собранию, в котором он заявил о необходимости внесения изменений в российскую конституцию.

"В этом контексте, очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях я считаю правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, чтобы правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - отметил Медведев.

Сегодня Государственная дума разрешила Путину назначить Михаила Мишустина новым премьер-министром. До этого чиновник занимал пост главы Федеральной налоговой службы.

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