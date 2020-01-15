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Відставка уряду РФ: Путін запропонував Медведєву нову посаду

Новини » Політика     15.01.2020 - 15:43
Відставка уряду РФ: Путін запропонував Медведєву нову посаду
Фото: Володимир Путін і Дмитро Медведєв (з відкритих джерел)

Путін запропонував Медведєву посаду заступника голови Ради безпеки Росії

Президент Росії Володимир Путін вирішив ввести посаду заступника голови Ради безпеки Росії і запропонувати цю посаду Дмитру Медведєву. Про це повідомляють росЗМІ.

Путін сказав, що задоволений роботою російського Кабміну. За його словами, "чиновникам вдалося зробити не все, але це і не було можливо". Він також доручив їм виконувати свої обов'язки до формування нового складу уряду.

Раніше повідомлялося, що уряд РФ подав у відставку згідно зі статтею 117 Конституції.

Зазначимо, Дмитро Медведвев був на посаді прем'єра РФ 8 років. Він був головою уряду Російської Федерації з 8 травня 2012 року.

Нагадаємо, сьогодні російський президент виступив із щорічним посланням Федеральним зборам. Значну частину свого виступу він присвятив змінам в російській Конституції.

Зокрема, він заявив, що вимоги міжнародних договорів і рішення міжнародних органів можуть діяти тільки в тій частині, коли "вони не суперечать російській Конституції".

Відзначимо, ЄС і США неодноразового приймали рішення, які закликали Росію припинити агресію проти України, відпустити політв'язнів.

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Новини України Володимир ПутінДмитро Медведєв
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