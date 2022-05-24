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Путін налаштував усіх проти себе. У Кремлі вже обирають наступника, - "Медуза"

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Москва, Вівторок 24 травня 2022 09:40
Путін налаштував усіх проти себе. У Кремлі вже обирають наступника, - "Медуза" Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

За три місяці війни проти України російський президент Володимир Путін налаштував проти себе всі еліти, в тому числі і ті, хто виступав за "військову операцію". На сьогодні в Кремлі вже всерйоз замислюються про те, що буде після Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".

Зміна настроїв

За даними "Медузи", з початком війни більшість кремлівських і урядових чиновників не знали, що думати, і гадали, як на них позначаться західні санкції. Але в квітні був "патріотичний підйом" і багато хто у владі публічно виступили за війну до переможного кінця. Тепер же через три місяці знову переважає песимізм.

"Жити як раніше не вийде, про розвиток не можна говорити. Але якось жити можна - сірий імпорт, торгівля з Китаєм та Індією", - зазначило близьке до уряду джерело "Медузи".

При цьому у Путіна досі не бачать сценарію виходу з війни зі збереженням рейтингу влади. Але бізнес і члени уряду незадоволені тим, що він розв'язав військовий конфлікт, не спрогнозувавши масштаб санкцій. А "яструби" в оточенні президента незадоволені темпами"спеціальної операції".

Кремль не готовий до мобілізації

Близькі до адміністрації Путін джерела відзначають, що позиція силового крила досить проста.

"За їх розумінням, якщо вже вплуталися - давати слабину не можна. Треба діяти жорсткіше", - зазначили вони, маючи на увазі широку мобілізацію резервістів і війну "до перемоги".

Але при цьому в Кремлі не готові піти на мобілізацію. Згідно з результатами закритих соціологічних досліджень, росіяни підтримують війну проти України, але не готові воювати самі або відправити на фронт родичів.

Путін прорахувався

Так звана "партія миру" в особі найбільших бізнесменів і більшості чиновників незадоволена діями президента, оскільки він не демонструє кроки щодо досягнення миру з Україною.

"Проблеми в Росії через війну вже видно, а в середині літа вони просто посиплються з різних сторін: транспорт, медицина, навіть сільське господарство. Ніхто про такий масштаб просто не думав", - пояснило джерело, близьке до уряду.

За його словами, до війни ніхто в Кремлі не прорахував варіант повної відмови європейських країн від імпорту російських газу і нафти. Але незважаючи на те, що ембарго обговорюється в Європі, у Путіна не вірять, що санкції будуть реалізовані.

Пошуки наступника

Джерела "Медузи" відзначають, що на цьому тлі в Кремлі все частіше обговорюють майбутнє Росії після Путіна.

"Це не про те, що Путіна прямо зараз хочуть повалити і готується змова. Але є розуміння, або побажання, що в досить близькій перспективі управляти державою він не буде", - зазначив один зі співрозмовників.

На сьогодні негласно обговорюються такі кандидатури в наступники, як мер Москви Сергій Собянін, заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв і перший заступник голови Адміністрації президента Сергій Кирієнко. Однак у владі всі розуміють, що Путін може піти тільки при серйозному погіршенні стану здоров'я.

Нагадаємо, на думку західної розвідки, Путіну поки не загрожує відсторонення через провал війни в Україні.

А начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на початку війни представники Кавказу намагалися вчинити замах на Путіна.

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