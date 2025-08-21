Путин пытается соскочить с необходимости проводить встречу, - Зеленский

Зеленский отметил, что в Мукачево россияне фактически сожгли американское предприятие, которое не было военным объектом.

По его словам, это был целенаправленный удар именно по американской собственности и инвестициям в Украине.

"Очень показательный удар. Как и вся эта массированная атака. Как раз когда мир ожидает от россиян четкого ответа относительно переговоров об окончании войны", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что есть два формата на уровне лидеров, в которых реально достичь прогресса. Двусторонний формат - Украина и Россия. И трехсторонний - Украина, США и Россия.

Именно это обсуждали в Вашингтоне. Также Путин говорил об этом во время телефонного разговора с Трампом.

"Сейчас сигналы из России просто, если честно, неприличные. Они пытаются соскочить с необходимости проводить встречу. Они не хотят заканчивать эту войну. Они продолжают массированные атаки против Украины и очень жесткие штурмы на фронте. И еще и запускают ракеты по американскому предприятию - как и по многим другим абсолютно гражданским нашим мишеням", - подчеркнул Зеленский.