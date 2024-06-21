Госдеп США: сближение России и КНДР - это признак неудач Путина в Украине

Об этом заявил заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Джон Басс на брифинге в Киеве, сообщает РБК-Украина .

"Если вы посмотрите на десятилетие риторики лидеров в Москве, я не могу вспомнить ни разу, когда российский лидер признавал, что ему нужна чья-либо помощь в чем-то. Поэтому я считаю, что это признак того, насколько Владимир Путин и российский оборонный истеблишмент были удивлены храбростью, изобретательностью и креативностью народа Украины в отпоре этой неприкрытой агрессии", - сказал Басс.

Он подчеркнул, что это также отражение сильной, энергичной, решительной коалиции стран, которые поддерживают народ этой страны (Украины - ред.) в защите вашей земли, ваших свобод, вашей способности выбирать собственное будущее".