Путин пытается сформировать альтернативу НАТО, - ISW

Аналитики отмечают, речь идет о странах, имеющих исторически теплые связи с СССР. Так, накануне визита во Вьетнам, 19 июня, Путин опубликовал статью во вьетнамской государственной газете Nhân Dân, в которой использовал в основном те же информационные строки, что и в статье от 18 июня в северокорейской государственной газете Rodong Sinmun.

"Путин сослался на историческую память о поддержке Советским Союзом Вьетнама во время войны во Вьетнаме, которую назвал «героической борьбой против иностранных захватчиков», и отметил, что сегодня исполняется 30 лет со дня подписания Договора об основных принципах дружественных отношений. между Россией и Вьетнамом... похвалил Вьетнам за проведение «независимой внешней политики» и поддержку мирового порядка, основанного на «принципах равенства между нациями и невмешательства во внутренние дела», повторив свои похвалы Северной Корее 18 и 19 июня. Также президент РФ заявил, что, как и Северная Корея, Вьетнам разделяет взгляды России на формирование новой системы «равной и неделимой евразийской безопасности» - хотя Вьетнам, как и большая часть Юго-Восточной Азии, обычно не включается в политические концепции Евразии", - говорится в отчете.

Таким образом, Путин заложил информационную основу евразийской структуры безопасности во время своего визита в Китай в мае 2024, а затем предложил ее в речи от 14 июня. Тогда он заявил, что "евроатлантическая система безопасности" рушится и что западные "схемы безопасности и процветания в Европе не работают".

Эксперты пришли к выводу, что российский диктатор имеет цель создать коалицию стран, которую он мог бы попытаться представить в качестве реальной альтернативы НАТО. Также он стремится создать иллюзию, что западные страны единственные сторонники Украины, а весь остальной мир - стоит за Россию.

"Путин, вероятно, намерен использовать историческую память о позитивных отношениях с Советским Союзом и предыдущей помощи другим государствам для создания коалиции стран, которую он мог бы попытаться представить в качестве реальной альтернативы НАТО и поддержать информационные операции Кремля, пытающегося ложно представить западные страны как единственных сторонников Украины, в то время как весь остальной мир стоит за Россией", - добавили в ISW.