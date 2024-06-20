Путін намагається сформувати альтернативу НАТО, - ISW

Аналітики зазначають, мова йде про країни, які мають історично теплі зв'язки із СРСР. Так, напередодні візиту до В'єтнаму, 19 червня, Путін опублікував статтю у в'єтнамській державній газеті Nhân Dân , в якій використовував переважно ті ж інформаційні рядки, що й у статті від 18 червня у північнокорейській державній газеті Rodong Sinmun .

"Путін послався на історичну пам'ять про підтримку Радянського Союзу В'єтнаму під час війни у В'єтнамі, яку назвав "героїчною боротьбою проти іноземних загарбників", і зазначив, що сьогодні виповнюється 30 років з дня підписання Договору про основні принципи дружніх відносин між Росією та В'єтнамом. .. похвалив В'єтнам за проведення «незалежної зовнішньої політики» та підтримку світового порядку, заснованого на «принципах рівності між націями та невтручання у внутрішні справи», повторивши свої похвали Північній Кореї 18 та 19 червня. Також президент РФ заявив, що, як і Північна. Корея, В'єтнам поділяє погляди Росії на формування нової системи «рівної та неподільної євразійської безпеки» - хоча В'єтнам, як і більшість Південно-Східної Азії, зазвичай не включається до політичних концепцій Євразії», - йдеться у звіті.

Таким чином, Путін заклав інформаційну основу євразійської структури безпеки під час свого візиту до Китаю у травні 2024 року, а потім запропонував її в промові від 14 червня. Тоді він заявив, що "євроатлантична система безпеки" руйнується і що західні "схеми безпеки та процвітання в Європі не працюють".

Експерти дійшли висновку, що російський диктатор має на меті створити коаліцію країн, яку він міг би спробувати представити як реальну альтернативу НАТО. Також він прагне створити ілюзію, що західні країни єдині прихильники України, а решта світу - стоїть за Росію.

"Путін, ймовірно, має намір використати історичну пам'ять про позитивні відносини з Радянським Союзом і попередню допомогу іншим державам для створення коаліції країн, яку він міг би спробувати представити як реальну альтернативу НАТО і підтримати інформаційні операції Кремля, який намагається помилково представити західні країни як єдиних прихильників України, у той час як решта світу стоїть за Росією", - додали в ISW.