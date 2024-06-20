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Белый дом: Украина может наносить удары по РФ в Харьковской и Сумской областях с помощью оружия США

Четверг 20 июня 2024 02:56
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Белый дом: Украина может наносить удары по РФ в Харьковской и Сумской областях с помощью оружия США Фото: американская реактивная система залпового огня М270 (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Белый дом официально подтвердил, что украинские военные имеют право применять американское оружие по территории России вблизи как Харьковской, так и Сумской областей Украины.

Об этом заявил старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

«Мы достаточно четко заявили, что это разрешение по применению (американского оружия – ред.) позволяет украинцам вести ответный огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской области, а также Сумской области», - отметил представитель администрации США во время телефонного брифинга.

Майкл Карпентер добавил, что таким образом армия Российской Федерации будет лишена возможности приютить свои войска на своей стороне границы, откуда она атакует территорию Украины.

Напомним, что истребители F-16, которые предоставят США, будут размещаться на территории Украины. По словам советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, ВСУ могут использовать предоставленные системы противовоздушной обороны против российских самолетов, даже если они находятся в воздушном пространстве России.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Дания выделила Украине девятнадцатый пакет военной помощи. В частности, в нем предусмотрено большее оборудование для поддержки самолетов F-16.

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