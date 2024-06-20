Белый дом: Украина может наносить удары по РФ в Харьковской и Сумской областях с помощью оружия США

Белый дом официально подтвердил, что украинские военные имеют право применять американское оружие по территории России вблизи как Харьковской, так и Сумской областей Украины.

Об этом заявил старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

«Мы достаточно четко заявили, что это разрешение по применению (американского оружия – ред.) позволяет украинцам вести ответный огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской области, а также Сумской области», - отметил представитель администрации США во время телефонного брифинга. Майкл Карпентер добавил, что таким образом армия Российской Федерации будет лишена возможности приютить свои войска на своей стороне границы, откуда она атакует территорию Украины.