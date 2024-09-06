В США обвинили политолога в нарушении санкций: получил более миллиона долларов от росСМИ
Прокуратура США обвинила политолога в нарушении санкций. Российско-американский политический эксперт Димитри Саймс получил более миллиона долларов от России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Министерство юстиции США выдвинуло уголовные обвинения против Саймса. Правоохранители утверждают, что политолог получил более 1 миллиона долларов от российского СМИ в нарушение санкций США.
Согласно обвинению, Саймс координировал и общался с российским правительством, включая российского диктатора Владимира Путина, во время шоу для российской государственной медиа-сети RT.
В обвинительном акте также говорится о том, что Саймс сотрудничал с российским правительством над тем, что и как будет освещаться в шоу.
Кроме того, стало известно, что Саймс имел контакты с несколькими членами кампании бывшего президента Дональда Трампа, включая Джареда Кушнера, относительно позиции кампании в отношении России.
В обвинительном акте против Саймса подробно указывается его зарплата и другие вознаграждения, которые он получал, ведя попавшее под санкции шоу для медиа RT.
Напомним, что на днях появилась информация, что США планируют обвинить Россию в попытках повлиять на выборы в США.
Тогда же стало известно, что Москва для этого использует СМИ и онлайн-платформы.
Уже на следующий день Штаты заблокировали десятки пропагандистских российских медиа. Американцы обнаружили, что россияне маскировали фейковые сайты под популярные американские и европейские ресурсы.
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