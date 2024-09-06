В США обвинили политолога в нарушении санкций: получил более миллиона долларов от росСМИ

Прокуратура США обвинила политолога в нарушении санкций. Российско-американский политический эксперт Димитри Саймс получил более миллиона долларов от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Министерство юстиции США выдвинуло уголовные обвинения против Саймса. Правоохранители утверждают, что политолог получил более 1 миллиона долларов от российского СМИ в нарушение санкций США.

Согласно обвинению, Саймс координировал и общался с российским правительством, включая российского диктатора Владимира Путина, во время шоу для российской государственной медиа-сети RT.

В обвинительном акте также говорится о том, что Саймс сотрудничал с российским правительством над тем, что и как будет освещаться в шоу.

Кроме того, стало известно, что Саймс имел контакты с несколькими членами кампании бывшего президента Дональда Трампа, включая Джареда Кушнера, относительно позиции кампании в отношении России.