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В США обвинили политолога в нарушении санкций: получил более миллиона долларов от росСМИ

США, Пятница 06 сентября 2024 22:14
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В США обвинили политолога в нарушении санкций: получил более миллиона долларов от росСМИ Фото: прокуратура США обвинила политолога в нарушении санкций (УНИАН)
Автор: Карина Левицкая

Прокуратура США обвинила политолога в нарушении санкций. Российско-американский политический эксперт Димитри Саймс получил более миллиона долларов от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Министерство юстиции США выдвинуло уголовные обвинения против Саймса. Правоохранители утверждают, что политолог получил более 1 миллиона долларов от российского СМИ в нарушение санкций США.

Согласно обвинению, Саймс координировал и общался с российским правительством, включая российского диктатора Владимира Путина, во время шоу для российской государственной медиа-сети RT.

В обвинительном акте также говорится о том, что Саймс сотрудничал с российским правительством над тем, что и как будет освещаться в шоу.

Кроме того, стало известно, что Саймс имел контакты с несколькими членами кампании бывшего президента Дональда Трампа, включая Джареда Кушнера, относительно позиции кампании в отношении России.

В обвинительном акте против Саймса подробно указывается его зарплата и другие вознаграждения, которые он получал, ведя попавшее под санкции шоу для медиа RT.

Напомним, что на днях появилась информация, что США планируют обвинить Россию в попытках повлиять на выборы в США.

Тогда же стало известно, что Москва для этого использует СМИ и онлайн-платформы.

Уже на следующий день Штаты заблокировали десятки пропагандистских российских медиа. Американцы обнаружили, что россияне маскировали фейковые сайты под популярные американские и европейские ресурсы.

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