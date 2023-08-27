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Путин приказал бойцам "Вагнера" подписать присягу на верность РФ

Воскресенье 27 августа 2023 00:45
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Путин приказал бойцам "Вагнера" подписать присягу на верность РФ Фото: Путин приказал "вагнеровцам" дать присягу России (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

После вероятной смерти основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина российский диктатор Владимир Путин отдал приказ всем частным военным компаниям, в том числе, и "вагнеровцам" подписать присягу на верность России.

Соответствующий приказ был опубликован на сайте Кремля, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Указ обязывает всех, кто выполняет работу от имени военных РФ и поддерживает то, что Москва называет "специальной военной операцией", принести присягу на верность России.

В тексте говорится, что это должно "сформировать духовно-нравственные устои обороны России".

"Введение Путиным обязательной присяги для сотрудников "Вагнера" и других частных военных подрядчиков было четким шагом, направленным на более жесткий государственный контроль над такими группами", - отмечает издание.

Вероятная смерть Пригожина

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет с 10 человек на борту. Позже появилась информация, что на самолете был владелец ППК "Вагнера" Евгений Пригожин, командир организации Дмитрий Уткин и ряд боевиков.

Официально его смерть до сих пор не подтвердили, но российские спасатели сообщили, что обнаружили останки всех пассажиров самолета. В американской разведке считают, что Пригожин погиб.

Западный чиновник рассказал Financial Times, чтобизнес-джет могли сбить на российской ЗРК, а New York Times пишет, что к аварии мог привести взрыв на борту самолета.

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Вагнеровцы ЧВК Вагнера Евгений Пригожин
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