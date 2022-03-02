Байден пообіцяв конфіскувати активи російських еліт за кордоном
Президент США Джо Байден у промові "Про стан держави" заявив, що буде проведено розслідування злочинів російських еліт. Американський лідер пообіцяв конфіскувати їхні активи за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена.
"Я кажу російським олігархам і корумпованим лідерам, які отримали мільйони доларів від влади, - вистачить. Міністерство юстиції збирає спеціальну робочу групу для розслідування злочинів російських олігархів", - сказав Байден.
За його словами, США об'єднує зусилля з європейськими союзниками, щоб забрати яхти, елітне житло, приватні літаки російських олігархів. "Ми йдемо за вашими нечесно нажитими багатствами", - додав американський лідер.
Нагадаємо, через вторгнення Росії в Україну США і Євросоюз ввели потужні санкції проти Москви, що торкнулися, в тому числі Центральний банк країни.
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