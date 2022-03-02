ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден пообіцяв конфіскувати активи російських еліт за кордоном

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 02 березня 2022 04:56
Байден пообіцяв конфіскувати активи російських еліт за кордоном Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден у промові "Про стан держави" заявив, що буде проведено розслідування злочинів російських еліт. Американський лідер пообіцяв конфіскувати їхні активи за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена.

"Я кажу російським олігархам і корумпованим лідерам, які отримали мільйони доларів від влади, - вистачить. Міністерство юстиції збирає спеціальну робочу групу для розслідування злочинів російських олігархів", - сказав Байден.

За його словами, США об'єднує зусилля з європейськими союзниками, щоб забрати яхти, елітне житло, приватні літаки російських олігархів. "Ми йдемо за вашими нечесно нажитими багатствами", - додав американський лідер.

Нагадаємо, через вторгнення Росії в Україну США і Євросоюз ввели потужні санкції проти Москви, що торкнулися, в тому числі Центральний банк країни.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про ситуацію в містах та міжнародну реакцію - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі