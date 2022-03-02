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США закриває повітряний простір для РФ, - Байден

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США, Середа 02 березня 2022 04:41
США закриває повітряний простір для РФ, - Байден Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Сполучені Штати Америки прийняли рішення закрити повітряний простір для Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена на щорічному зверненні до Конгресу.

"Сьогодні я оголошую про те, що ми зі своїми союзниками закриваємо американський повітряний простір для всіх польотів з Росії", - заявив президент США.

Після його слів весь Конгрес встав і почав аплодувати такому рішенню.

Зазначимо, що Байден також заявив, що президент Росії Володимир Путін прорахувався, коли думав, що захопить Україну і мир з цим погодиться. Він не очікував, як його військо зустріне український народ.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав свого американського колегу Джо Байдена виступити із сильною та "корисною" заявою про вторгнення Росії. Глава держави наголосив, що ситуація дуже серйозна.

Зазначимо, що Байден також заявив, що президент Росії Володимир Путін прорахувався, коли думав, що захопить Україну і світ з цим погодиться. Він не очікував, як його військо зустріне український народ.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав свого американського колегу Джо Байдена виступити із сильною та "корисною" заявою про вторгнення Росії. Глава держави наголосив, що ситуація дуже серйозна.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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