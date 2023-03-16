ua ru
Чт, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путин нафантазировал проблему с продуктами в Европе: "Будут к нам за репой ехать"

Новина українською →
Россия, Четверг 16 марта 2023 16:22
Путин нафантазировал проблему с продуктами в Европе: "Будут к нам за репой ехать" Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Image)
Автор: Наталья Кава

Диктатор Владимир Путин заявляет, что жители Европы будут вынуждены ехать в Россию за продуктами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина.

По словам Путина, в Европе вроде бы сейчас проблемы с продуктами из-за того, что основные поставщики были из России. По его мнению, проблемы с продуктами в ЕС привели антироссийские санкции.

Более того, Путин уверен, что европейцам придется ехать в Россию за продовольствием.

"Власть советует европейцам вместо томатов в салат использовать репу. Репа хороший продукт, но и за ними им придется ехать в Россию. Уровень урожая у нас значительно выше, у них там засухи и без наших удобрений они не смогут увеличить количество урожая", - сказал он.

Напомним, ранее Путин допустил распад Российской Федерации.

Кроме того, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предполагает, что РФ может развалиться на несколько субъектов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация
NEWS
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
DAILY
Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины