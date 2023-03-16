Путин нафантазировал проблему с продуктами в Европе: "Будут к нам за репой ехать"
Диктатор Владимир Путин заявляет, что жители Европы будут вынуждены ехать в Россию за продуктами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина.
По словам Путина, в Европе вроде бы сейчас проблемы с продуктами из-за того, что основные поставщики были из России. По его мнению, проблемы с продуктами в ЕС привели антироссийские санкции.
Более того, Путин уверен, что европейцам придется ехать в Россию за продовольствием.
"Власть советует европейцам вместо томатов в салат использовать репу. Репа хороший продукт, но и за ними им придется ехать в Россию. Уровень урожая у нас значительно выше, у них там засухи и без наших удобрений они не смогут увеличить количество урожая", - сказал он.
Напомним, ранее Путин допустил распад Российской Федерации.
Кроме того, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предполагает, что РФ может развалиться на несколько субъектов.
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