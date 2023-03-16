Путин нафантазировал проблему с продуктами в Европе: "Будут к нам за репой ехать"

Диктатор Владимир Путин заявляет, что жители Европы будут вынуждены ехать в Россию за продуктами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина.

По словам Путина, в Европе вроде бы сейчас проблемы с продуктами из-за того, что основные поставщики были из России. По его мнению, проблемы с продуктами в ЕС привели антироссийские санкции.

Более того, Путин уверен, что европейцам придется ехать в Россию за продовольствием.

"Власть советует европейцам вместо томатов в салат использовать репу. Репа хороший продукт, но и за ними им придется ехать в Россию. Уровень урожая у нас значительно выше, у них там засухи и без наших удобрений они не смогут увеличить количество урожая", - сказал он.