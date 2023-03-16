Путін нафантазував проблему з продуктами в Європі: "Будуть до нас за ріпою їхати"
Диктатор Володимир Путін заявляє, що жителі Європи будуть вимушені їхати до Росії за продуктами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву самого Путіна.
За словами Путіна, у Європі нібито наразі проблеми з продуктами через те, що основні постачальники були з Росії. На його думку, до проблем з продуктами в ЄС привели антиросійські санкції.
Щобільше, Путін впевнений, що європейцям доведеться їхати в Росію за продовольством.
"Влада радить європейцям замість томатів у салат використовувати ріпу. Ріпа гарний продукт, але і за нею їм доведеться їхати в Росію. Рівень врожаю у нас значно вище, у них там засухи та і без наших добрив вони не зможуть збільшити кількість урожаю", - сказав він.
Нагадаємо, раніше Путін допустив розпад Російської Федерації.
Крім того, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов припускає, що РФ може розвалитися на кілька суб'єктів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.