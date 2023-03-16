ua ru
Чт, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін нафантазував проблему з продуктами в Європі: "Будуть до нас за ріпою їхати"

Новость на русском →
Росія, Четвер 16 березня 2023 16:22
Путін нафантазував проблему з продуктами в Європі: "Будуть до нас за ріпою їхати" Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Image)
Автор: Наталія Кава

Диктатор Володимир Путін заявляє, що жителі Європи будуть вимушені їхати до Росії за продуктами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву самого Путіна.

За словами Путіна, у Європі нібито наразі проблеми з продуктами через те, що основні постачальники були з Росії. На його думку, до проблем з продуктами в ЄС привели антиросійські санкції.

Щобільше, Путін впевнений, що європейцям доведеться їхати в Росію за продовольством.

"Влада радить європейцям замість томатів у салат використовувати ріпу. Ріпа гарний продукт, але і за нею їм доведеться їхати в Росію. Рівень врожаю у нас значно вище, у них там засухи та і без наших добрив вони не зможуть збільшити кількість урожаю", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Путін допустив розпад Російської Федерації.

Крім того, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов припускає, що РФ може розвалитися на кілька суб'єктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація
NEWS
На штурмах Вугледару росіяни втрачають майже 90% особового складу: карти боїв від ISW
На штурмах Вугледару росіяни втрачають майже 90% особового складу: карти боїв від ISW
DAILY
Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України