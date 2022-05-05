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"Путін почав війну і має за це заплатити": голова ЄК про нові санкції проти Росії

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Брюсель, Четвер 05 травня 2022 17:16
"Путін почав війну і має за це заплатити": голова ЄК про нові санкції проти Росії Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (flickr.com)
Автор: Марія Кучерявець

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що президент РФ Володимир Путін має поплатитися за війну, яку розв'язав проти України. Тому ЄС запровадить шостий пакет санкцій включно із забороною російської нафти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час міжнародної донорської конференції високого рівня щодо України у Варшаві.

"З першого дня ЄС підтримував Україну. Разом ми мобілізували нашу економічну силу проти Росії. Ми запровадили п'ять хвиль санкцій, які вже мають руйнівний вплив на російську економіку. І ми вчора запропонували шостий пакет санкцій, включно із забороною російської нафти. Ці санкції сильно виснажують російську економіку. Путін розпочав цю війну і має за це заплатити", - зазначила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, нещодавно голова Європейської комісії заявляла, що шостий пакет санкцій ЄС включатиме відключення російського Сбербанку від SWIFT, а відмова від російської нафти буде поетапною.

При цьому сьогодні стало відомо, що посли Євросоюзу збираються провести 5 і 6 травня зустріч, під час якої планують обговорити розбіжності щодо санкцій проти Росії.

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