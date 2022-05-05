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"Путин начал войну и должен за это заплатить": глава ЕК о новых санкциях против России

Новина українською →
Брюссель, Четверг 05 мая 2022 17:16
"Путин начал войну и должен за это заплатить": глава ЕК о новых санкциях против России Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн (flickr.com)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что президент РФ Владимир Путин должен поплатиться за войну, которую развязал против Украины. Поэтому ЕС введет шестой пакет санкций включая запрет российской нефти

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время международной донорской конференции высокого уровня по Украине в Варшаве.

"С первого дня ЕС поддерживал Украину. Вместе мы мобилизовали нашу экономическую силу против России. Мы ввели пять волн санкций, которые уже имеют разрушительное влияние на российскую экономику. И мы вчера предложили шестой пакет санкций, включая запрет российской нефти. Эти санкции сильно истощают российскую экономику. Путин начал эту войну и должен за это заплатить", - отметила фон дер Ляйен.

Напомним, недавно глава Европейской комиссии заявляла, что шестой пакет санкций ЕС будет включать отключение российского Сбербанка от SWIFT, а отказ от российской нефти будет поэтапной.

При этом сегодня стало известно, что послы Евросоюза собираются провести 5 и 6 мая встречу, во время которой планируют обсудить разногласия по санкциям против России.

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