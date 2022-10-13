Франция не будет применять ядерное оружие против РФ в случае удара по Украине, - Макрон
Франция не будет использовать против России ядерное оружие в случае, если РФ ударит по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в интервью France 2.
Макрон отметил, что ответный ядерный удар по России нарушит доктрину Франции.
"Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах нации, и они определены очень четко. Если бы по Украине был нанесен ракетно-ядерный удар, эти интересы не были бы поставлены под вопрос", - заявил он.
Президент Франции подчеркнул, что разговоры о возможных ядерных ударах только усугубляют ситуацию.
"Чем меньше мы об этом говорим, тем меньше мы раздуваем угрозу и тем больше к нам доверия. Слишком многие говорят об этом", - сказал Макрон.
Напомним, ранее Макрон заявил, что Франция передаст Украине шесть дополнительных гаубиц Caesar и зенитные ракеты.
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