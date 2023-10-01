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Путин не может выиграть войну, но и не знает, как из нее выйти, - министр обороны Британии

Воскресенье 01 октября 2023 21:39
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Путин не может выиграть войну, но и не знает, как из нее выйти, - министр обороны Британии Фото: министр обороны Британии Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин не может выиграть войну против Украины, но не может найти способ выйти из нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Британии Гранта Шаппса, которого цитирует BBC.

По словам Шаппса, Путин надеялся взять Киев "блефом", но украинский народ не позволит этому произойти.

"И мы тоже не позволим... Мы не должны отступать", - сказал он.

Министр обороны отметил, что война поглощает оружие и людей "с ужасающей скоростью", но "мы должны оставаться непоколебимыми".

Шаппс также назвал Украину "частью семьи европейских демократических наций".

Отметим, что Шаппс вступил в должность министра обороны Британии недавно - в конце августа. Как и его предшественник, он поддерживает Украину и осуждает захватническую агрессию России.

Шаппс уже посещал Украину и общался с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, сегодня министр обороны Британии Грант Шаппс заявил о возможности размещения британских войск в Украине для поведения обучения украинских бойцов, но премьер-министр Риши Сунак опроверг отправку британских военных в Украину в ближайшее время.

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