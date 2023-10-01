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Сунак отрицает отправку британских военных в Украину в ближайшее время

Воскресенье 01 октября 2023 16:13
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Сунак отрицает отправку британских военных в Украину в ближайшее время Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Британия не собирается в ближайшее время отправлять своих военных инструкторов в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Напомним, что ранее министр обороны Британии Грант Шаппс заявил о возможности переноса официальной программы обучения украинских бойцов под руководством Британии непосредственно в Украину. Таким образом, британские войска могли быть впервые размещены в Украине.

Однако Сунак опроверг заявление Шаппса, отметив, что в ближайшее время не планируется отправлять британские войска в Украину.

"То, что министр обороны говорил, заключалось в том, что однажды в будущем мы могли бы провести часть этих тренировок в Украине", - сказал премьер Британии.

По его словам, речь идет о долгосрочной перспективе, а не "здесь и сейчас". Он подчеркнул, что британских военных не будут отправлять воевать в текущем конфликте.

Обучение украинских военных в Британии

Отметим, что с начала 2022 года Британия подготовила более 22 тысяч украинских бойцов. Они получали военные навыки, изучали технику боя в окопах и медицинскую подготовку.

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Великобритания Риши Сунак
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