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Путін не може виграти війну, але й не знає, як з неї вийти, - міністр оборони Британії

Неділя 01 жовтня 2023 21:39
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Путін не може виграти війну, але й не знає, як з неї вийти, - міністр оборони Британії Фото: міністр оборони Британії Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін не може виграти війну проти України, але й не може знайти спосіб вийти з неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Британії Гранта Шаппса, якого цитує BBC.

За словами Шаппса, Путін сподівався взяти Київ "блефом", але український народ не дозволить цьому статися.

"І ми теж не дозволимо... Ми не повинні відступати", - сказав він.

Міністр оборони зазначив, що війна поглинає зброю і людей "з жахливою швидкістю", але "ми повинні залишатися непохитними".

Шаппс також назвав Україну "частиною сім'ї європейських демократичних націй".

Зазначимо, що Шаппс обійняв посаду міністра оборони Британії нещодавно - наприкінці серпня. Як і його попередник, він підтримує Україну та засуджує загарбницьку агресію Росії.

Шаппс вже відвідував Україну та спілкувався із президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив про можливість розміщення британських військ в Україні для поведення навчання українських бійців, але прем'єр-міністр Ріші Сунак спростував відправку британських військових в Україну найближчим часом.

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