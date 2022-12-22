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Путин может прекратить войну за один день, но выиграть ее не сможет, - Байден

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Вашингтон, Четверг 22 декабря 2022 00:27
Путин может прекратить войну за один день, но выиграть ее не сможет, - Байден Фото: Байден заявил, что Путин может прекратить войну за один день (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент России Владимир Путин может прекратить войну в Украине в тот же день, как примет такое решение. Но выиграть эту войну он уже не может.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную конференцию с президентом Владимиром Зеленским.

"Эта война может завершиться в тот же день, когда Путин скажет, что выводит свои войска из Украины", - отметил президент США.

По его словам, россияне в Украине несут большие потери. Путин полагал, что сможет сокрушить НАТО, союз западных стран. Но президент РФ был неправ и продолжает ошибаться, он не сможет выиграть эту войну.

"Путин проиграет, он уже проиграл, потому что он знает, что нет пути, как ему оккупировать всю Украину", - подчеркнул Байден.

Ранее Байден заявил, что полсотни стран обязались помочь Украине, предоставив более 2000 танков и другую бронетехнику. Также в список входят артиллерия и системы залпового огня.

Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин не имеет намерений останавливать несправедливую войну против Украины.

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