Путін може припинити війну за один день, але виграти її не зможе, - Байден
Президент Росії Володимир Путін може припинити війну в Україні того ж дня, як ухвалить таке рішення. Але виграти цю війну він не може.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільну конференцію із президентом Володимиром Зеленським.
"Ця війна може завершитися того ж дня, коли Путін скаже, що виводить свої війська з України", - наголосив президент США.
За його словами, росіяни в Україні зазнають великих втрат. Путін думав, що зможе розтрощити НАТО, союз західних країн. Але президент РФ був неправий і продовжує помилятися, він не зможе виграти цю війну.
"Путін програє, він уже програв, бо знає, що немає шляху, як йому окупувати всю Україну", - підкреслив Байден.
Раніше Байден заявив, що півсотні країн зобов'язалися допомогти Україні, надавши понад 2000 танків та іншу бронетехніку. Також до списку входять артилерія та системи залпового вогню.
Він також зазначив, що президент РФ Володимир Путін не має намірів зупиняти несправедливу війну проти України.
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