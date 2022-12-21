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Байден о помощи Украине: полсотни стран обязались передать 2000 танков и не только

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Вашингтон, Среда 21 декабря 2022 23:58
Байден о помощи Украине: полсотни стран обязались передать 2000 танков и не только Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Полсотни стран обязались помочь Украине, предоставив более 2000 танков и другую бронетехнику. Также в список входят артиллерия и системы залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байдена на совместной конференции с президентом Владимиром Зеленским.

"50 стран взяли на себя обязательства о поставках Украине более 2 тысяч танков и других единиц бронетехники, более 800 артиллерийских систем, более 2 млн артиллерийских снарядов, более 50 MLRS", - сказал Байден.

По его словам, речь также идет о миллиардах долларов финансовой поддержки для Украины.

Напомним, сегодня США официально анонсировали очередной пакет военной помощи Украине в 850 миллионов долларов. Кроме этого, Байден также утвердил предоставление Украине военной помощи на 1 млрд долларов. Отметим, что Вашингтон предоставит, в частности, системы ПВО Patriot.

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