Путин может начать охоту иранскими ракетами на системы Patriot, - СМИ

Удар по самой совершенной системе, которую Запад предоставляет Украине - системе Patriot, может иметь для России и Ирана достаточно важное стратегическое и политическое значение.

Поэтому, как пишет издание, президент РФ Владимир Путин вполне может стимулировать использование поставленного Ираном оружия для любой попытки уничтожить Patriot именно на территории Украины.

"Покровитель Путина Тегеран приветствовал бы такую атаку на украинский Patriot, поскольку это показало бы, что его технология может нейтрализовать одну из самых передовых систем противовоздушной обороны, разработанных в США. Неудивительно, что иранские военные даже помогут России в планировании и осуществлении такой атаки", - говорится в материале.

При этом РФ может попытаться применить проверенную в боевых действиях стратегию, использованную хуситами во время войны в Йемене.

Если украинский Patriot будет установлен для защиты Киева, что вполне возможно, то РФ может запустить беспрецедентное количество иранских дронов-камикадзе и ракет, направленных против его радара, чтобы гарантировать уничтожение этой батареи. Тем самым Кремль даст понять, что его атаки не остановить, несмотря на все усилия США и их союзников по усилению ПВО Украины.

Однако, по мнению Forbes, маловероятно, что Украина будет использовать свой Patriot против этих боеприпасов, потому что стрельба ракетами Patriot против «шахедов» непомерно дорого. Да и с начала войны ВСУ показали себя очень искусными и сообразительными в маневрировании своих систем ПВО во избежание уничтожения. Система Patriot вполне может выстоять, несмотря на серьезные угрозы.

"В любом случае Вашингтон никогда не предполагал, что поставка Patriot станет так называемым переломом в этой войне. Передача этой системы более символична для демонстрации решимости Америки поддерживать Украину столько, сколько нужно", - отмечает издание.

В то же время Forbes все же подчеркивает, что уничтожение украинского Patriot оказывается слишком символичным для Путина, который может сделать вывод, что проведение операции по уничтожению системы было бы достойным поводом исключительно в пропагандистских целях.