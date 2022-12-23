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Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных эксплуатации Patriot на базе в США, - Politico

Новина українською →
Пятница 23 декабря 2022 00:34
Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных эксплуатации Patriot на базе в США, - Politico Фото: Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных управлению Patriot на базе в США (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Пентагоне рассматривается возможность обучения украинских защитников эксплуатации системы противоракетной обороны Patriot на военной базе в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание пишет, что с 24 февраля ВСУ завершили тренировки на ряде различных вооружений, предоставленных НАТО, включая HIMARS, в Восточной Европе, Германии и Великобритании.

"Но до этого момента ни одни учения не проводились в Соединенных Штатах. Однако окончательное решение еще не одобрено", - отмечают журналисты.

К слову, новость о том, что Пентагон рассматривает возможность проведения обучения в США, появилась на следующий день после объявления о предоставлении батареи Patriot Украине.

Напомним, CNN пишет, что Соединенные Штаты уже в ближайшее время приступят к обучению украинских военных управлению ЗРК Patriot.

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