Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных эксплуатации Patriot на базе в США, - Politico
В Пентагоне рассматривается возможность обучения украинских защитников эксплуатации системы противоракетной обороны Patriot на военной базе в Соединенных Штатах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание пишет, что с 24 февраля ВСУ завершили тренировки на ряде различных вооружений, предоставленных НАТО, включая HIMARS, в Восточной Европе, Германии и Великобритании.
"Но до этого момента ни одни учения не проводились в Соединенных Штатах. Однако окончательное решение еще не одобрено", - отмечают журналисты.
К слову, новость о том, что Пентагон рассматривает возможность проведения обучения в США, появилась на следующий день после объявления о предоставлении батареи Patriot Украине.
Напомним, CNN пишет, что Соединенные Штаты уже в ближайшее время приступят к обучению украинских военных управлению ЗРК Patriot.
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