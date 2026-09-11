Путин может поднять тему войны в Украине в разговоре с Моди

По его словам, диктатор во время встреч рассказывает собеседникам о том, что "происходит на земле".

"Как правило, Путин, когда есть время, использует такие встречи для того, чтобы проинформировать своих собеседников о том, что в реальности происходит на земле", - сказал он.

Напомним, 10 сентября Песков заявил, что страна-агрессор даже не рассматривает "энергетическое перемирие" в войне против Украины, цинично назвав энергетику ее "слабым местом".

Отметим, по словам Пескова, Россия якобы готова к мирному урегулированию войны в Украине. В Кремле отметили, что дальнейшее развитие переговорного процесса зависит от позиции Киева.