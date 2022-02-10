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Путін у Москві тримав Макрона на відстані через відмову здати ПЛР-тест, - Reuters

Автор: Артем Горовенко

Під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Москви російський лідер Володимир Путін тримав його на значній відстані від себе. Причиною стало те, що Макрон відмовився здати ПЛР-тест на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство з посиланням на джерела пише, що Макрон відхилив прохання Кремля пройти російський тест на COVID-19, коли прибув на зустріч з Путіним. У французького президента був вибір - або погодитися на російський тест і отримати можливість наближатися до Путіна, або ж задовольнятися соціальною дистанцією.

"Ми дуже добре знали, що це означало відсутність рукостискання і цей довгий стіл. Але ми не могли змиритися з тим, що вони отримають у свої руки ДНК президента", - додало одне з джерел.

У той же час повідомляється, що перед поїздкою Макрон здавав французький ПЛР-тест перед від'їздом і тест на антиген, зроблений вже в Росії його власним лікарем.

"Росіяни сказали нам, що Путіна треба тримати в суворій медичній бульбашці", - додало друге джерело.

Зазначимо, президенти Росії і Франції вели переговори, сидячи в протилежних кінцях столу довжиною 4 метри.

Нагадаємо, Макрон після візиту в Росію заявив, що Путін пообіцяв йому не визнавати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

РБК-Україна писало про подробиці зустрічі Путіна і Макрона.

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Володимир ПутінЕммануель МакронCOVIDКоронавірус