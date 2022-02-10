Путін у Москві тримав Макрона на відстані через відмову здати ПЛР-тест, - Reuters

Агентство з посиланням на джерела пише, що Макрон відхилив прохання Кремля пройти російський тест на COVID-19, коли прибув на зустріч з Путіним. У французького президента був вибір - або погодитися на російський тест і отримати можливість наближатися до Путіна, або ж задовольнятися соціальною дистанцією.

"Ми дуже добре знали, що це означало відсутність рукостискання і цей довгий стіл. Але ми не могли змиритися з тим, що вони отримають у свої руки ДНК президента", - додало одне з джерел.

У той же час повідомляється, що перед поїздкою Макрон здавав французький ПЛР-тест перед від'їздом і тест на антиген, зроблений вже в Росії його власним лікарем.

"Росіяни сказали нам, що Путіна треба тримати в суворій медичній бульбашці", - додало друге джерело.

Зазначимо, президенти Росії і Франції вели переговори, сидячи в протилежних кінцях столу довжиною 4 метри.