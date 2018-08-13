Путін і Меркель на зустрічі в Німеччині обговорять ситуацію в Україні

Зустріч Путіна і Меркель відбудеться 18 серпня

Президент Російської Фелераціі Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі в Німеччині обговорять ситуацію в Україні. Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє Die Welt.

Як повідомляється, зустріч Путіна і Меркель відбудеться в суботу, 18 серпня 2018 року в замку Мезенберг щоб обговорити " поточні зовнішньополітичні питання". Крім того, обговорюватимуться конфлікт у Сирії, ситуація на Сході України та енергетичні питання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що попередня зустріч Путіна і Меркель відбулася 18 травня поточного року у Москві (Російська Федерація). Тоді, за підсумками зустрічі з президентом РФ Меркель заявляла про необхідність продовжувати обговорювати питання введення миротворців ООН на Донбас. Крім того, Меркель наголосила на тому, що після будівництва газопроводу "Північний потік-2" роль України як транзитної країни повинна зберегтися.

Відзначимо, 24 липня поточного року в Берліні Меркель зустрілася з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, в ході зустрічі обговорювалася ситуація в Україні, а також Сирія.