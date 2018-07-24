Меркель и Лавров обсудили Сирию и Украину

Новости Политика 24.07.2018 - 16:04
Фото: Ангела Меркель и Сергей Лавров (twitter.comMID_RF)
Фото: Ангела Меркель и Сергей Лавров (twitter.comMID_RF)

Во встрече также принимал участие глава МИД Германии Гайко Масс

Сегодня, 24 июля в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и начальником генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого правительства.

Как отмечается, основными темами переговоров были ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии. Также обсуждался конфликт на Востоке Украины.

Как сообщается, ранее эту встречу публично не анонсировали. Ее проведение было согласовано на прошлой неделе между канцлером и президентом России Владимиром Путиным. Во встрече также принимал участие глава МИД Германии Гайко Масс.

Встреча состоялась после того, как Лавров и Герасимов встретились с премьер-министром Израиля в понедельник в Иерусалиме, где также обсуждали Сирию.

Напомним, что на встрече трехсторонней контактной группы, которая состоится 25 июля в Минске (Беларусь), обговорят вопрос освобождения заложников и поиска пропавших без вести.

Также Геращенко назвала главный результат переговоров в Минске.

Она рассказала, что удалось остановить полномасштабное наступление. Украина 14 раз объявляла перемирье. Ни разу оно не выполнялось боевиками.

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Теги:  Украина,  Лавров,  Ангела Меркель,  Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС