У Кремлі назвали умову збереження транзиту газу через Україну

Фото: Дмитро Пєсков (flickr.com/Алексей М)

РФ продовжить транзит газу в разі, якщо будуть збережені умови економічної та комерційної доцільності

Росія продовжить транзит газу через територію України тільки в тому випадку, якщо будуть збережені умови економічної та комерційної доцільності для російського "Газпрому". Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

За його словами, переговори між Україною і РФ зараз тривають.

"З самого початку президент Володимир Путін говорив, що навіть в умовах диверсифікації наших шляхів поставок енергоресурсів споживачам Європи, російська сторона готова продовжувати далі транзитувати газ через територію України, але це можливо тільки при збереженні умов економічної і комерційної доцільності для нашого постачальника, тобто для "Газпрому". Переговори тривають", - сказав він.

Крім того, Пєсков додав, що ряд позицій і рішень Стокгольмського арбітражу "залишаються неприйнятними для російської сторони".

Нагадаємо, на переговорах у Відні з транзиту газу Україна і Росія досягли попередньої домовленості.

Додамо, що за підсумками саміту "нормандської четвірки" в Парижі президент України Володимир Зеленський заявив про розблокування питання про транзит газу. Він також уточнив, що прогрес був досягнутий на двосторонній зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.