Путін і Макрон обговорять нормандський формат

Президент Росії Володимир Путін і Еммануель Макрон, президент Франції, обговорять нормандський формат. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Як наголошується, Путін в ході свого візиту у Францію обговорить з Макроном двостороннє співробітництво і Україну, включаючи продовження роботи в нормандському форматі. Зустріч відбудеться 19 серпня.

"Це, зрозуміло, двостороннє російсько-французьке співробітництво, яке має дуже насичене економічний зміст, це міжнародні проблеми. Традиційно Путін і Макрон використовують свої зустрічі для детального обміну думками та звірки годин, як це прийнято говорити, по міжнародних справах, це, звичайно ж, Україна, та обговорять перспективи продовження роботи в нормандському форматі", - пояснив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову. В ході розмови вони погодили нормандську зустріч, на якій будуть підписані нові документи.

Раніше Зеленський провів телефонну розмову з Макроном. Тоді президент Франції заявив, що погодить нормандську зустріч з Путіним і Меркель

Зазначимо, Зеленський анонсував переговори з главою Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зеленський підкреслював, що хоче провести зустріч у нормандському форматі найближчим часом.

Крім цього, спецпредставник США на переговорах Курт Волкер заявляв, що представники США, Німеччини і Франції на початку наступного тижня планують провести консультації з нормандскому формату.