Путін і Макрон обговорили транзит газу через Україну

Президент Російської Федерації Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон обговорили транзит російського газу через Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що Путін і Макрон провели телефонну розмову 17 грудня, під час якого обговорили питання транзиту російського газу в країни Євросоюзу через територію України.Також лідери Росії і Франції дали позитивну оцінку досягнутим домовленостям за підсумком нормандської зустрічі. Також сторони

Нагадаємо, вчора Путін обговорив транзит газу через Україну з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Також Лідери Росії та Німеччини позитивно оцінюють підсумки минулого в Парижі 9 грудня саміту в нормандському форматі.

Раніше в Кремлі зробили заяву, що Росія продовжить транзит газу через територію України тільки в тому випадку, якщо будуть збережені умови економічної та комерційної доцільності для російського "Газпрому".

Також РБК-Україна писало, що за підсумками нормандської зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив про розблокування питання про транзит газу. Він також уточнив, що прогрес був досягнутий на двосторонній зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.