Путін, Макрон і Меркель активізують роботу нормандських радників, - Кремль
На вчорашній конференції президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон через загострення на Донбасі домовилися активізувати роботу політичних радників у нормандському форматі. При цьому від Путіна не вимагали взяти зобов'язання щодо стабілізації перемир'я.
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
За його словами, відеоконференція не була підміною мінського формату, оскільки крім України обговорювалися й інші питання.
"Ще раз повторю, що це жодним чином не було підміною мінського формату... Хоча на Україні теж зупинилися досить докладно", - підкреслив Пєсков.
Він також зазначив, що сторони згодні з необхідністю проведення нормандського саміту, але спочатку "потрібно виконати паризькі домовленості". Також Путін, Макрон і Меркель домовилися активізувати роботу політичних радників "нормандської четвірки".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін на цих переговорах, які пройшли без України, звинуватив Київ у нібито ескалації ситуації на Донбасі.
Українська сторона вже відреагувала на те, що Донбас обговорювали у форматі Росія-Німеччина-Франція, та заявила про те, що зрушення в мирному процесі неможливі без залучення всіх сторін нормандського формату.