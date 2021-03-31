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Путін, Макрон і Меркель активізують роботу нормандських радників, - Кремль

Новость на русском → Москва, Середа 31 березня 2021 14:51
Путін, Макрон і Меркель активізують роботу нормандських радників, - Кремль Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

На вчорашній конференції президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон через загострення на Донбасі домовилися активізувати роботу політичних радників у нормандському форматі. При цьому від Путіна не вимагали взяти зобов'язання щодо стабілізації перемир'я.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, відеоконференція не була підміною мінського формату, оскільки крім України обговорювалися й інші питання.

"Ще раз повторю, що це жодним чином не було підміною мінського формату... Хоча на Україні теж зупинилися досить докладно", - підкреслив Пєсков.

Він також зазначив, що сторони згодні з необхідністю проведення нормандського саміту, але спочатку "потрібно виконати паризькі домовленості". Також Путін, Макрон і Меркель домовилися активізувати роботу політичних радників "нормандської четвірки".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін на цих переговорах, які пройшли без України, звинуватив Київ у нібито ескалації ситуації на Донбасі.

Українська сторона вже відреагувала на те, що Донбас обговорювали у форматі Росія-Німеччина-Франція, та заявила про те, що зрушення в мирному процесі неможливі без залучення всіх сторін нормандського формату.

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