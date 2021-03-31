Путін, Макрон і Меркель активізують роботу нормандських радників, - Кремль

На вчорашній конференції президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон через загострення на Донбасі домовилися активізувати роботу політичних радників у нормандському форматі. При цьому від Путіна не вимагали взяти зобов'язання щодо стабілізації перемир'я.

За його словами, відеоконференція не була підміною мінського формату, оскільки крім України обговорювалися й інші питання.

"Ще раз повторю, що це жодним чином не було підміною мінського формату... Хоча на Україні теж зупинилися досить докладно", - підкреслив Пєсков.

Він також зазначив, що сторони згодні з необхідністю проведення нормандського саміту, але спочатку "потрібно виконати паризькі домовленості". Також Путін, Макрон і Меркель домовилися активізувати роботу політичних радників "нормандської четвірки".