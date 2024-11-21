Путин признал удары ATACMS и Storm Shadow по России
Ракетам ATACMS и Storm Shadow были нанесены удары по России. Под удар попали объекты в Курской и Брянской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина.
Путин заявил, что удары наносятся в течение 2 дней. В частности, по словам диктатора, 19 ноября было зафиксировано использование шести ракет ATACMS, а 21 ноября удар системами Storm Shadow.
"Были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях", - подчеркнул он.
Он пояснил, что возгорание, возникшее на складе боеприпасов в Брянской области, от падения обломков ракет ATACMS было ликвидировано, зато в Курской области удар пришелся по одному из командных пунктов российской группировки "Север".
"В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области", - подытожил Путин.
Разрешение на удары западными ракетами по РФ
В течение года Украина активно обращалась в страны Европы и США с просьбой дать разрешение на удары по территории России дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS и крылатыми Storm Shadow.
На прошлой неделе Соединенные Штаты наконец-то разрешили Украине применить ракеты ATACMS для ударов по объектам на территории РФ.
И уже ночью 19 ноября ВСУ впервые атаковали военный объект в Брянской области.
Кроме того, аналогичное разрешение на удары дали правительства Великобритании и Франции, хотя и ограничили использование только Курской областью.
В среду, 20 ноября, стало известно, что ВСУ впервые применили Storm Shadow по территории РФ.
Удар был нанесен по подземному командному пункту РФ в Курской области, где вероятно также находились северокорейские генералы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.