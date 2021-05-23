Путін і Лукашенко наступного тижня проведуть зустріч

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і російський лідер Володимир Путін зустрінуться в Сочі. Їх зустріч запланована наступного тижня.
Про це повідомляє " РИА Новости".
Однак точної дати зустрічі лідерів двох держав поки не відома.
Відзначимо, що це буде вже третя зустріч з початку цього року Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. Перша зустріч відбулася 22 лютого в Сочі, а друга - 22 квітня в Москві.
Нагадавши, Росія і Білорусь влітку почнуть бойові чергування з протиповітряної оборони (ППО). Вони проходитимуть на одному з аеродромів Білорусі.
Відзначимо, що в ході минулої зустрічі Путіна і Лукашенка питання злиття Росії та Білорусі не обговорювалося.
Додамо, що міністри оборони Росії та Білорусі Сергій Шойгу та Віктор Хренін домовилися про створення трьох навчальних центрів для спільної підготовки військовослужбовців.