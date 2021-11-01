ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Ще один військовий корабель США вирушив у Чорне море

Новость на русском →
Чорне море, Понеділок 01 листопада 2021 10:08
Ще один військовий корабель США вирушив у Чорне море Фото: ще один військовий корабель США вирушив у Чорне море (navy.mil)
Автор: Марія Кучерявець

Флагманський командний корабель США Mount Whitney вирушив в акваторію Чорного моря. Там він проведе спільні операції з силами НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шостий флот американських Військово-морських сил (ВМС) у Twitter.

"Флагманський корабель Шостого флоту [США] Mount Whitney розпочав свій перехід у північному напрямку в Чорному морі для проведення операцій з нашими союзниками та партнерами по НАТО у регіоні", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що для спільних навчань з партнерами по НАТО також США нещодавно відправили в Чорне море есмінець USS Porter.

Після чого Росія заявила, що слідкуватиме за військовим судном в морі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Чорне море
NEWS
Нові ПДР, обов'язкова вакцинація та кредит від МВФ: що чекає на Україну в листопаді
Нові ПДР, обов'язкова вакцинація та кредит від МВФ: що чекає на Україну в листопаді
DAILY
Червоний сигнал. Хто підробляє COVID-документи в Україні і чим це небезпечно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Червоний сигнал. Хто підробляє COVID-документи в Україні і чим це небезпечно